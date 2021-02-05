Девушка купила утягивающее белье Ким Кардашьян и рассмешила пользователей

23-летняя девушка из Невады считает, что она выглядит в нем как «Винни Пух в маленьких трусиках». На видео в TikTok американка продемонстрировала трусы, которые купила за 32 доллара (около 2,5 тысячи рублей). Ролик посмотрели более 9,2 миллиона раз.

«Это видео предназначено только для Ким. Привет, Кимберли. Что это?» - спрашивает она, отступая от камеры, чтобы показать, как нелепо смотрится на ней белье. В последующем видео девушка признается: тренировочные штаны лучше разглаживают торс, чем корректирующее белье от Кардашьян.