Девушка купила утягивающее белье Ким Кардашьян и рассмешила пользователей
23-летняя девушка из Невады считает, что она выглядит в нем как «Винни Пух в маленьких трусиках». На видео в TikTok американка продемонстрировала трусы, которые купила за 32 доллара (около 2,5 тысячи рублей). Ролик посмотрели более 9,2 миллиона раз.
«Это видео предназначено только для Ким. Привет, Кимберли. Что это?» - спрашивает она, отступая от камеры, чтобы показать, как нелепо смотрится на ней белье. В последующем видео девушка признается: тренировочные штаны лучше разглаживают торс, чем корректирующее белье от Кардашьян.
«Может ли кто-нибудь объяснить мне, почему легинсы делают меня стройнее? - обратилась она к подписчикам. - Думала, что эти трусы должны превратить меня в соблазнительную красотку. А я как Винни-Пух в слишком маленьком нижнем белье. Я выгляжу как Пилсбери Дофбой. У меня на две ягодицы больше, чем было до примерки».
Тысячи людей прокомментировали пост, добавив, что тоже попали в нелепую ситуацию при заказе утягивающего белья. «Мои буквально скатываются вниз, когда я хожу, так что весь мой живот просто разрывается», - утонила одна из девушек. «Там написано, что это корректирующее белье, оно придало вам форму, которую вы имеете», - пошутил другой комментатор.
Фото и видео: TikTok/@adriabarich, pexels.com
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