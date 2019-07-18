«Детский» розовый цвет и рукава-фонарики: Костенко в платье за 890 рублей подверглась критике в Сети

25-летняя супруга футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала семейное фото, сделанное во время отдыха в Риме. На нем девушка запечатлена в нежном конфетно-розовом платье с цветочным принтом. Ярким акцентом стал вместительный рюкзак красного цвета.
Объемные рукава-фонарики, воланы, круглый вырез — детали аутфита пришлись фолловерами явно не по душе. «У меня такое чувство, будто она специально так одевается, чтобы внимание привлечь», «Где она достает эти платья?», «Платье из бабушкиного шкафа» — пишут в комментариях.
Как оказалось, платье из полиэстера доступно на распродаже в онлайн-магазине Asos. Его стоимость — всего 890 рублей.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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