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«Детский» розовый цвет и рукава-фонарики: Костенко в платье за 890 рублей подверглась критике в Сети

Блогеры, селебрити и даже королевские особы не упускают возможности купить трендовые вещи из массмаркета. Несколько дней назад все обсуждали появление испанской королевы Летиции на конгрессе в платье с распродажи Zara, а недавно российская модель Анастасия Костенко похвасталась бюджетным, но очень модным трофеем.

25-летняя супруга футболиста Дмитрия Тарасова опубликовала семейное фото, сделанное во время отдыха в Риме. На нем девушка запечатлена в нежном конфетно-розовом платье с цветочным принтом. Ярким акцентом стал вместительный рюкзак красного цвета.

Фото: Instagram

Объемные рукава-фонарики, воланы, круглый вырез — детали аутфита пришлись фолловерами явно не по душе. «У меня такое чувство, будто она специально так одевается, чтобы внимание привлечь», «Где она достает эти платья?», «Платье из бабушкиного шкафа» — пишут в комментариях.

Как оказалось, платье из полиэстера доступно на распродаже в онлайн-магазине Asos. Его стоимость — всего 890 рублей.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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