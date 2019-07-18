«Детский» розовый цвет и рукава-фонарики: Костенко в платье за 890 рублей подверглась критике в Сети

Объемные рукава-фонарики, воланы, круглый вырез — детали аутфита пришлись фолловерами явно не по душе. «У меня такое чувство, будто она специально так одевается, чтобы внимание привлечь», «Где она достает эти платья?», «Платье из бабушкиного шкафа» — пишут в комментариях.

Как оказалось, платье из полиэстера доступно на распродаже в онлайн-магазине Asos. Его стоимость — всего 890 рублей.