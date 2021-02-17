«Детская» шапка Варнавы и полотенце Брежневой: самые яркие головные уборы звезд
Фото: Instagram @ververa
Первое место по способности удивлять мы отдаем Вере Брежневой. Певица надела эффектный шелковый тюрбан оливкового цвета от украинского бренда Anna October. Интересно, что головной убор артистки на самом деле — обычное полотенце, которое на сайте марки рекомендуют использовать вместо привычного хлопкового.
Ставку на повседневную и теплую классику сделала Екатерина Варнава, которая отправилась на прогулку с питомцем по имени Биркин в уютной «детской» шапке крупной вязки. Тому же решению последовали и другие звездные модницы: Инна Маликова, Наталья Ионова и Пелагея, которые выбрали миниатюрные шапки-бини, некогда пришедшие к нам из униформы рабочих. Советуем присмотреться к аксессуарам Марины Газмановой и Нино Нинидзе, которые показали остромодные и удобные капоры нейтральных оттенков. А вот Анастасия Решетова после отпуска в Дубае запустила настоящий тренд на элегантные платки — отличный способ согреться в холода. Главное — стильно завязать.
Это важно знать:
«Мои 100 рублей никому не помогут». Мифы и правда о благотворительности
Как научить ребенка помогать другим. 7 главных советов
Признаки фондов, которым можно без страха отдать деньги
Фото: Instagram
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!