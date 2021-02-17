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«Детская» шапка Варнавы и полотенце Брежневой: самые яркие головные уборы звезд

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Вера Брежнева

Фото: Instagram @ververa

Погодные условия вдохновили звезд на модные эксперименты: кто-то окончательно утонул в многослойности и оверсайз, а кто-то все же пытается выглядеть элегантно, несмотря на стремительное падение столбика термометра. Смотрим, какие головные уборы выбирают селебрити в суровых реалиях зимы!

Первое место по способности удивлять мы отдаем Вере Брежневой. Певица надела эффектный шелковый тюрбан оливкового цвета от украинского бренда Anna October. Интересно, что головной убор артистки на самом деле — обычное полотенце, которое на сайте марки рекомендуют использовать вместо привычного хлопкового.

Анастасия Решетова / Instagram @volkonskaya.reshetova

Ставку на повседневную и теплую классику сделала Екатерина Варнава, которая отправилась на прогулку с питомцем по имени Биркин в уютной «детской» шапке крупной вязки. Тому же решению последовали и другие звездные модницы: Инна Маликова, Наталья Ионова и Пелагея, которые выбрали миниатюрные шапки-бини, некогда пришедшие к нам из униформы рабочих. Советуем присмотреться к аксессуарам Марины Газмановой и Нино Нинидзе, которые показали остромодные и удобные капоры нейтральных оттенков. А вот Анастасия Решетова после отпуска в Дубае запустила настоящий тренд на элегантные платки — отличный способ согреться в холода. Главное — стильно завязать.

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Фото: Instagram

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