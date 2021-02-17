«Детская» шапка Варнавы и полотенце Брежневой: самые яркие головные уборы звезд

Ставку на повседневную и теплую классику сделала Екатерина Варнава, которая отправилась на прогулку с питомцем по имени Биркин в уютной «детской» шапке крупной вязки. Тому же решению последовали и другие звездные модницы: Инна Маликова, Наталья Ионова и Пелагея, которые выбрали миниатюрные шапки-бини, некогда пришедшие к нам из униформы рабочих. Советуем присмотреться к аксессуарам Марины Газмановой и Нино Нинидзе, которые показали остромодные и удобные капоры нейтральных оттенков. А вот Анастасия Решетова после отпуска в Дубае запустила настоящий тренд на элегантные платки — отличный способ согреться в холода. Главное — стильно завязать.

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