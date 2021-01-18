Деталь платья невесты в Сети перепутали с неудачным автозагаром
Невеста блеснула в свадебном наряде с нескромным вырезом. Нежное кружево держится на основании из прозрачной сетки. По задумке ее оттенок должен был совпадать с кожей, но эффект получился противоположный, что заметили пользователи одного из сообществ в Facebook. Юзеры предположили, что девушка переборщила с автозагаром в зоне декольте. Некоторых смутила глубина декольте на аппетитных формах.
Фото: Facebook
Критика тотчас же обрушилась на героиню истории. «Я подумала, что она использовала аэрозольный автозагар», «Платье будто отрезано тупыми ножницами», «Такое чувство, что кто-то быстро сшил это платье в утро перед свадьбой», «Некоторые вещи порой лучше не видеть», «Почему у нее комнатное растение вместо свадебного букета» — цитирует пользователей Daily Mail.
Фото: Facebook / Freepik
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