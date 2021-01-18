Деталь платья невесты в Сети перепутали с неудачным автозагаром

Невеста блеснула в свадебном наряде с нескромным вырезом. Нежное кружево держится на основании из прозрачной сетки. По задумке ее оттенок должен был совпадать с кожей, но эффект получился противоположный, что заметили пользователи одного из сообществ в Facebook. Юзеры предположили, что девушка переборщила с автозагаром в зоне декольте. Некоторых смутила глубина декольте на аппетитных формах.