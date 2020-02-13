«Космический» образ Валерии был построен вокруг облегающего белого платья-мини с высокими плечами и серебристыми блестками. В союзе с ним выступили максимально дерзкие белоснежные ботфорты на массивных каблуках и платформе в духе диско 80-х. на плечо звезда накинула роскошную белую шубу. Певица смело позировала на фоне дорогого автомобиля, а за процессом наблюдал Иосиф Пригожин, который оделся не менее ярко – в пламенно-красную шубу поверх белой футболки, и даже не забыл дополнить образ массивной цепью. «У моей королевы должно быть все самое лучшее (на себя не намекаю)» – прокомментировал публикацию Пригожин. Фолловеры не жалели комплиментов. «Очень стильно!», «Какие вы шикарные! Просто созданы друг для друга!», «Валерия, какая вы шикарная. Любуюсь и восхищаюсь!», «Очень красиво и рядом лучший мужчина», «Валерия, вы прям шикарная девушка с шикарным мужчиной», «Дорого-богато», «Красиво жить не запретишь. Шикарная парочка», «Валерия красотка, Голливуд отдыхает» – пишут в комментариях. Фото и видео: InstagramПодписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!