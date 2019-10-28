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Дерзкий боди-арт и ода черному цвету: Елена Летучая представила свою первую коллекцию на Неделе моды в Москве

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Елена Летучая SS'20

Фото: Пресс-служба

27 сентября Неделя моды в Москве вышла на финишную прямую. Последний день запомнился модным открытием – Елена Летучая дебютировала в роли дизайнера, представив свою коллекцию на подиуме Гостиного двора.

Телеведущая взялась решить глобальную женскую проблему «нечего надеть». Для этого она сделала акцент на лаконичные формы, отсутствие декора и базовые цвета.

В свою первую коллекцию Летучая включила универсальные модели, которые впишутся в гардероб каждой. Здесь – маленькие черные платья на одно плечо, шорты-бермуды, юбки-карандаши, дерзкие боди и микротопы. Образы моделей были дополнены надписями, сделанными черной краской по телу. Внимание привлекли фразы на тему «Ревизорро», цитаты из комментариев в Instagram и ответы Летучей на них: «Вижу ваши грязные мысли», «Не оставляю следов», «Я просто пришла к вам», «Дома не убираю».

Видео: Светлана Наконечная

О самых ярких событиях Недели моды в Москве, прошедшей с 22 по 27 октября, читайте на Passion.ru.

Фото и видео: пресс-служба, Светлана Наконечная

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