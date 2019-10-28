Дерзкий боди-арт и ода черному цвету: Елена Летучая представила свою первую коллекцию на Неделе моды в Москве

В свою первую коллекцию Летучая включила универсальные модели, которые впишутся в гардероб каждой. Здесь – маленькие черные платья на одно плечо, шорты-бермуды, юбки-карандаши, дерзкие боди и микротопы. Образы моделей были дополнены надписями, сделанными черной краской по телу. Внимание привлекли фразы на тему «Ревизорро», цитаты из комментариев в Instagram и ответы Летучей на них: «Вижу ваши грязные мысли», «Не оставляю следов», «Я просто пришла к вам», «Дома не убираю».