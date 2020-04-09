Бородина умилила Сеть фото с 4-летней дочерью в платьях-подушках и на каблуках

Милые семейные фотографии пришлись фолловерам по душе. «Классно так!», «Ну девчули, вы умеете удивлять», «Ой, какие красотки!», «Какие же вы классные», «Просто огонь!», «Круто! Наряжаться — лучший способ борьбы со скукой!», «Во всех вы, душечки, нарядах хороши», «Девочка вам переплюнула, настоящая модель и модница» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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