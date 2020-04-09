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Бородина умилила Сеть фото с 4-летней дочерью в платьях-подушках и на каблуках

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Ксения Бородина поддержала популярный челлендж, охвативший просторы Instagram. 37-летняя телеведущая умилила Сеть фото, на котором позирует в платье-подушке вместе с дочерью.

Мама с дочкой позируют в платьях из белых подушках, подпоясанных широкими кожаными ремнями. Бородина похвасталась бесконечными стройными ногами в дерзких кожаных ботфортах, а 4-летняя Теа дополнила образ маской для сна в форме розового единорога и красными лодочками на головокружительных шпильках из гардероба мамы. Look девочки подчеркивает яркий макияж. «На домашке» — прокомментировала снимок Ксения.

Милые семейные фотографии пришлись фолловерам по душе. «Классно так!», «Ну девчули, вы умеете удивлять», «Ой, какие красотки!», «Какие же вы классные», «Просто огонь!», «Круто! Наряжаться — лучший способ борьбы со скукой!», «Во всех вы, душечки, нарядах хороши», «Девочка вам переплюнула, настоящая модель и модница» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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