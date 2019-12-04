Дерзкие сапоги-чулки и ультракороткие шорты: Лобода показала, как носить самые смелые тренды

Образ Светланы Лободы не остался без комплементов – их звезда получила много. «Вы просто супер», «Вы великолепны, Светлана», «Королева», «Ножки идеальные!», «Какие у вас шикарные ноги!», «Шикарный образ», «Света, ты огонь! – пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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