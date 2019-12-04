Дерзкие сапоги-чулки и ультракороткие шорты: Лобода показала, как носить самые смелые тренды
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
«Воронеж!!! Мы на месте!!! Сегодня будут танцы!» – прокомментировала певица свою публикацию в Instagram. На фото Лобода позирует на борту частного джета вместе с забавным муляжом чихуауа. Звезда выбрала образ в формате total black, смешав разные текстуры. В фокусе – остромодные сапоги-чулки на массивном блочном каблуке, которые сыграли в тандеме с кожаными шортами экстремально короткой длины. Их поп-дива дополнила базовой водолазкой с коротким рукавом, а тандем скрепила поясом с металлической фурнитурой.
Образ Светланы Лободы не остался без комплементов – их звезда получила много. «Вы просто супер», «Вы великолепны, Светлана», «Королева», «Ножки идеальные!», «Какие у вас шикарные ноги!», «Шикарный образ», «Света, ты огонь! – пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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