Дерзкие ботфорты и винтажный «горошек»: королева Летиция показала нескучный способ носить тотальный черный
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Globallook
Летиция с супругом, королем Филиппом VI, присоединились к празднованию победы испанцев в чемпионате Европы по гандболу. Для приема в мадридском дворце Сарсуэла королева выбрала лаконичное платье-миди с силуэтным верхом на запах и подчеркнутой линией талии. Глубокий черный цвет разбавил мелкий принт polka dot («горошек»), удачно сыгравший на контрасте с монохромом. Дополнили элегантный образ, цитирующий мотивы 60-х, фавориты Летиции — замшевые ботфорты с острым носком и головокружительными шпильками.
Приталенные платья-миди и V-образный вырез в сочетании с обувью на высоком каблуке (как правило, классическими лодочками или ботфортами) — выверенная формула стиля жены испанского короля. С ее помощью Летиция умело миксует вещи из коллекций прошлых лет и те, что уже неоднократно носила. О других эффектных и недорогих образах монаршей особы читайте на Passion.ru.
Фото и видео: Globallook, Dpa
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!