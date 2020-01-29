Дерзкие ботфорты и винтажный «горошек»: королева Летиция показала нескучный способ носить тотальный черный

Приталенные платья-миди и V-образный вырез в сочетании с обувью на высоком каблуке (как правило, классическими лодочками или ботфортами) — выверенная формула стиля жены испанского короля. С ее помощью Летиция умело миксует вещи из коллекций прошлых лет и те, что уже неоднократно носила. О других эффектных и недорогих образах монаршей особы читайте на Passion.ru.

Фото и видео: Globallook, Dpa

Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!