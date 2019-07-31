Элегантная лаконичность: Анастасия Макеева примерила эффектный наряд с анималистичным принтом

«Дерзкая киска, нежная леди, элегантная лаконичность – какой образ меня больше раскрывает?» – спрашивает Макеева у фолловеров. На ней – три платья в разных стилях: приталенное леопардовое в духе 60-х, черное платье-миди из гипюра и белое макси с абстрактным принтом и разрезом. Все – из коллаборации Анны Семенович и российского бренда NU.ME. Актриса умело миксует каждое как с классическими лодочками, так и с текстильными кедами.