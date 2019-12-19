Декольте «с перчинкой» и прозрачная юбка: 43-летняя звезда сериала «Клон» восхитила Сеть смелым образом
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Фото: Instagram
Наряд явно сыграл на контрасте с традиционной марокканской одеждой, в которой Антонелли блистала на съемках в начале 2000-х. Звезда приняла участие в модной съемке, в которой примерила дерзкий образ с совершенно нескромным платьем.
Актриса пребывает в отличной форме и ей определенно нечего скрывать. На снимке она позирует в белом платье с экстремально глубоким V-образным вырезом, доходящим до середины талии. Здесь его венчает шелковый пояс-кокетка нежного лавандового оттенка. Но внимание от декольте отрывают бесконечно длинные и стройные ноги Джованны, акцент на которые сместила абсолютно прозрачная ажурная юбка в технике кроше.
Фото: Kinopoisk.ru
Напоминаем, что Джованна Антонелли – мать троих детей, при этом актриса отлично сохранила фигуру и не стесняется позировать даже в миниатюрных бикини. О родах, взаимоотношениях с семьей и других подробностях личной жизни звезды читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram, Kinopoisk
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