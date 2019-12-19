Декольте «с перчинкой» и прозрачная юбка: 43-летняя звезда сериала «Клон» восхитила Сеть смелым образом

Актриса пребывает в отличной форме и ей определенно нечего скрывать. На снимке она позирует в белом платье с экстремально глубоким V-образным вырезом, доходящим до середины талии. Здесь его венчает шелковый пояс-кокетка нежного лавандового оттенка. Но внимание от декольте отрывают бесконечно длинные и стройные ноги Джованны, акцент на которые сместила абсолютно прозрачная ажурная юбка в технике кроше.