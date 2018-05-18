Декольте до талии и прозрачный лиф: новое платье Татьяны Навки произвело фурор в Каннах

Супруга Дмитрия Пескова дополнила туалет украшениями Chopard. Образ вызвал у нее ассоциации с образом «лесной феи» — так Татьяна назвала себя в блоге.

Во время amfAR Gala звездам удалось собрать 1,6 миллиона евро. Все собранные средства будут переданы в фонд борьбы со СПИДом.

Фото: instagram