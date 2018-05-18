Декольте до талии и прозрачный лиф: новое платье Татьяны Навки произвело фурор в Каннах

Платье Yanina Fashion, в котором Татьяна Навка щеголяла в Каннах прошедшим вечером, произвело настоящий ажиотаж и собрало массу восторженных комментариев. На благотворительном балу amfAR Gala олимпийская чемпионка покинула красную дорожку для мини-фотосессии. Фотограф был вдохновлен образом своей модели и заходящими лучами солнца.
Супруга Дмитрия Пескова дополнила туалет украшениями Chopard. Образ вызвал у нее ассоциации с образом «лесной феи» — так Татьяна назвала себя в блоге.
Во время amfAR Gala звездам удалось собрать 1,6 миллиона евро. Все собранные средства будут переданы в фонд борьбы со СПИДом.
Фото: instagram