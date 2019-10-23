Дефиле в метро и модели с патчами под глазами: концепт-стор «Секция» представил необычную офисную коллекцию
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Светлана Наконечная
В день показа станция метро «Деловой центр» превратилась в «Очень деловой центр», повсюду стояли офисные столы, кулеры, а модели на подиуме пародировали офисных сотрудников – топ-менеджеров, айтишников, стажеров.
Идею для шоу подал мегаполис с его бесконечной гонкой в попытках все успеть. Команда «Секции» продемонстрировала свой взгляд на типичные рабочие процессы и бизнес. Образы разнообразны: от уставших и сонных сотрудников с патчами под глазами до вечно опаздывающих работников со стаканом кофе и кипой важных бумаг. Роли на подиуме исполнили известные стилисты и блогеры, а в качестве музыкального сопровождения – музыкальный перформанс от «Директора всего», который то и дело порывался всех уволить.
Образы строились вокруг остромодных трендов – свободных брючных костюмов в духе power dressing, цветного экомеха, кожаных тренчей, объемных пуховиков и рабочей спецовки. Среди брендов, представленных на шоу «Секции» – Rosbalet, Kruzhok,Isabel Marant, Ли-Лу, Helmut Lang, Opening Ceremony и многие другие.
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Фото: Светлана Наконечная, пресс-служба
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