Дефиле в метро и модели с патчами под глазами: концепт-стор «Секция» представил необычную офисную коллекцию

Идею для шоу подал мегаполис с его бесконечной гонкой в попытках все успеть. Команда «Секции» продемонстрировала свой взгляд на типичные рабочие процессы и бизнес. Образы разнообразны: от уставших и сонных сотрудников с патчами под глазами до вечно опаздывающих работников со стаканом кофе и кипой важных бумаг. Роли на подиуме исполнили известные стилисты и блогеры, а в качестве музыкального сопровождения – музыкальный перформанс от «Директора всего», который то и дело порывался всех уволить.