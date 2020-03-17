Дарья Повереннова в рубашке oversize и лодочках на шпильке похвасталась стройными ногами

Поклонники оценили эффектный образ и не обделили вниманием стройную фигуру артистки. «Вы такая стройная!», «Вы замечательная и красивая девушка», «Хочу быть такой же стройной!», «Даша, ну нельзя же быть такой до неприличия красивой!», «Дашенька, какая же вы красавица, глаз не отвести!», «Фарфоровая статуэтка! Дашуня, молодец!», «Вы переключили многих мужчин этим фото», «Фантастическая красотка», «Ноги вне конкуренции» — пишут в комментариях.