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Дарья Повереннова в рубашке oversize и лодочках на шпильке похвасталась стройными ногами

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Дарья Повереннова похвасталась роскошной фигурой в модной съемке, а заодно — рассказала о своих планах на время карантина. На фото 47-летняя актриса предстала в смелом образе, собрав десятки комплиментов.

«Что остается артистке в отсутствие работы? Заняться самообразованием и усовершенствовать свое тело. Кстати, этим могут заниматься не только артисты» — поделилась звезда в тексте новой публикации в Instagram. На снимке Повереннова позирует в легкой белой рубашке oversize с остромодными гиперобъемными рукавами. Минималистичный образ без лишних деталей дополнили лодочки из лакированной кожи на шпильках головокружительной высоты.

Фото: Instagram

Поклонники оценили эффектный образ и не обделили вниманием стройную фигуру артистки. «Вы такая стройная!», «Вы замечательная и красивая девушка», «Хочу быть такой же стройной!», «Даша, ну нельзя же быть такой до неприличия красивой!», «Дашенька, какая же вы красавица, глаз не отвести!», «Фарфоровая статуэтка! Дашуня, молодец!», «Вы переключили многих мужчин этим фото», «Фантастическая красотка», «Ноги вне конкуренции» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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