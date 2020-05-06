Дарья Повереннова примерила стильный образ с джинсовой косухой из 80-х

Звезда позирует в стильном образе, построенном вокруг укороченной куртки-косухи свободного силуэта из темного денима. Стильная деталь не скрывает линию декольте и открывает молочно-белый топ, зарифмованный с остромодными кожаными брюками теплого песочного оттенка. Финальный штрих — легкий нюдовый макияж с акцентом на губы. «В мечтах о простых радостях свободной жизни» — прокомментировала снимок актриса.