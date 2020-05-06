Дарья Повереннова примерила стильный образ с джинсовой косухой из 80-х
Фото: Instagram
Звезда позирует в стильном образе, построенном вокруг укороченной куртки-косухи свободного силуэта из темного денима. Стильная деталь не скрывает линию декольте и открывает молочно-белый топ, зарифмованный с остромодными кожаными брюками теплого песочного оттенка. Финальный штрих — легкий нюдовый макияж с акцентом на губы. «В мечтах о простых радостях свободной жизни» — прокомментировала снимок актриса.
Поклонники не жалели комплиментов в адрес звезды. «Красивая женщина-мечта», «Я любуюсь вашей красотой! Ошеломляющая, неземная, неповторимая!», «Огонь!», «Сильная, но такая хрупкая», «Прекрасно выглядите!», «Куртка бомбическая!» — пишут в комментариях. О других стильных образах Дарьи Поверенновой читайте на Passion.ru.
Фото: Instagram
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