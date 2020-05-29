Дарья Повереннова похвасталась стройными ногами в платье с дерзким разрезом

Повереннова подразнила подписчиков фото в лаконичном платье с нескромным разрезом спереди. К нему актриса подобрала кожаную куртку в духе подружки байкера. Аутфит, совместивший в себе элегантность и брутальный стиль, завершили классические лодочки в оттенке золотистый металлик. «Как вам такой офисный стиль?» — поинтересовалась Дарья у подписчиков.