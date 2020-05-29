Дарья Повереннова похвасталась стройными ногами в платье с дерзким разрезом
Фото: Instagram
Повереннова подразнила подписчиков фото в лаконичном платье с нескромным разрезом спереди. К нему актриса подобрала кожаную куртку в духе подружки байкера. Аутфит, совместивший в себе элегантность и брутальный стиль, завершили классические лодочки в оттенке золотистый металлик. «Как вам такой офисный стиль?» — поинтересовалась Дарья у подписчиков.
Фолловеры не жалели комплиментов. «Нравится сочетание цветов вашей одежды: одновременно просто и красиво», «Стиль — отпад», «Ноги! Красотка!», «Шикарная», «Самая красивая женщина на свете», «Дарья, у вас шикарная фигура», «Красивая девушка!», «Вы прекрасно выглядите», «Вам очень идет офисный стиль» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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