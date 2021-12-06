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Дайнеко пришла на вечеринку в «рыцарских» ботфортах, а Аскери — в экстра-мини

В центральной галерее Петровского пассажа в Москве состоялся коктейль в формате британского 5 o’clock. Гостями камерного мероприятия стали Виктория Дайнеко, Полина Аскери, Алина Шпак, Влад Лисовец, Михаил и Илья Куснировичи и другие. К чему стоит приглядеться, так это к образам героинь вечеринки — разбираем в деталях!
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Виктория Дайнеко

Фото: Пресс-служба

Виктория Дайнеко выбрала перфорированное мини-платье из трикотажа — с акцентом на талии и низом с воланом. К нему добавила брутальные ботфорты с широкими голенищами, напоминающие стилизованные доспехи средневековых рыцарей. Завершила образ мини-сумка Lady Dior с клетчатым твилли. Полина Аскери тоже сделала ставку на мини, нарядившись в атласное платье с открытыми плечами и драматичными оборками. С ним зарифмованы дерзкие ультравысокие казаки и соблазнительный чокер.

Полина Аскери

Полина Аскери

Фото: Пресс-служба

Влад Лисовец решил мимикрировать под роскошь пространства BoscoCasa и вооружился вельветовым пиджаком темно-оливкового цвета. Добавил пару базовых джинсов и лакированные ботинки. Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов!

Фото: пресс-служба

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