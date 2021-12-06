Дайнеко пришла на вечеринку в «рыцарских» ботфортах, а Аскери — в экстра-мини
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Пресс-служба
Виктория Дайнеко выбрала перфорированное мини-платье из трикотажа — с акцентом на талии и низом с воланом. К нему добавила брутальные ботфорты с широкими голенищами, напоминающие стилизованные доспехи средневековых рыцарей. Завершила образ мини-сумка Lady Dior с клетчатым твилли. Полина Аскери тоже сделала ставку на мини, нарядившись в атласное платье с открытыми плечами и драматичными оборками. С ним зарифмованы дерзкие ультравысокие казаки и соблазнительный чокер.
Фото: Пресс-служба
Влад Лисовец решил мимикрировать под роскошь пространства BoscoCasa и вооружился вельветовым пиджаком темно-оливкового цвета. Добавил пару базовых джинсов и лакированные ботинки. Листайте галерею, чтобы увидеть больше образов!
Фото: пресс-служба