Дайнеко пришла на вечеринку в «рыцарских» ботфортах, а Аскери — в экстра-мини

Виктория Дайнеко выбрала перфорированное мини-платье из трикотажа — с акцентом на талии и низом с воланом. К нему добавила брутальные ботфорты с широкими голенищами, напоминающие стилизованные доспехи средневековых рыцарей. Завершила образ мини-сумка Lady Dior с клетчатым твилли. Полина Аскери тоже сделала ставку на мини, нарядившись в атласное платье с открытыми плечами и драматичными оборками. С ним зарифмованы дерзкие ультравысокие казаки и соблазнительный чокер.