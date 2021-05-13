Дайнеко и Малиновская в ультрамини: голосуем за самый яркий образ

Свой день рождения Виктория Дайнеко отметила в платье с цветочным принтом и оголенными плечами от модного Дома Ulyana Sergeenko. Певица часто экспериментирует с длиной мини и делает ставку на самые экстремальные вариации на эту тему. Завершили look певицы классические лодочки в цвете беж, которые будто стали «продолжением» бесконечной линии ног.