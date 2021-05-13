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Дайнеко и Малиновская в ультрамини: голосуем за самый яркий образ

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Слайд, который
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Виктория Дайнеко

Фото: Instagram @victoriadaineko

Селебрити подтверждают: платья с открытыми плечами — самые соблазнительные мастхэвы лета. В модной битве ленты Instagram встретились Виктория Дайнеко и Маша Малиновская — выбираем, чей образ эффектнее.

Свой день рождения Виктория Дайнеко отметила в платье с цветочным принтом и оголенными плечами от модного Дома Ulyana Sergeenko. Певица часто экспериментирует с длиной мини и делает ставку на самые экстремальные вариации на эту тему. Завершили look певицы классические лодочки в цвете беж, которые будто стали «продолжением» бесконечной линии ног.

Маша Малиновская выбрала монохромный черный аутфит в духе подружки рокера. В главной роли — все то же сатиновое мини со спущенными плечами, правда, дополненное брутальными аксессуарами — кожаным поясом и массивной цепью на шее. Финальный штрих — грубые ботинки-берцы, заменившие элегантные «туфли Золушки».

Маша Малиновская

Совсем недавно очередной стильный баттл устроили две монаршие особы: Кейт Миддлтон и королева Летиция. Кому присудить победу — решать вам! Смотрите и голосуйте за лучший наряд на Passion.ru.

Фото: Instagram @victoriadaineko / @malinovskaya_tv

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