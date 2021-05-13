Дайнеко и Малиновская в ультрамини: голосуем за самый яркий образ
я выбрал вместо рекламы.
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram @victoriadaineko
Свой день рождения Виктория Дайнеко отметила в платье с цветочным принтом и оголенными плечами от модного Дома Ulyana Sergeenko. Певица часто экспериментирует с длиной мини и делает ставку на самые экстремальные вариации на эту тему. Завершили look певицы классические лодочки в цвете беж, которые будто стали «продолжением» бесконечной линии ног.
Маша Малиновская выбрала монохромный черный аутфит в духе подружки рокера. В главной роли — все то же сатиновое мини со спущенными плечами, правда, дополненное брутальными аксессуарами — кожаным поясом и массивной цепью на шее. Финальный штрих — грубые ботинки-берцы, заменившие элегантные «туфли Золушки».
Совсем недавно очередной стильный баттл устроили две монаршие особы: Кейт Миддлтон и королева Летиция. Кому присудить победу — решать вам! Смотрите и голосуйте за лучший наряд на Passion.ru.
Фото: Instagram @victoriadaineko / @malinovskaya_tv
Подписывайтесь на страницы Passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!