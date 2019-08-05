Цыганская юбка и цветочный бра: певица Зара в ярком наряде поделилась фото из отпуска

Для отдыха в пляжном кафе звезда выбрала образ в стиле бохо на основе пышной цыганской юбки в пол и бра с крупным флористическим принтом. Цветочные мотивы рифмуются с подкладкой вместительной плетеной сумки и лентой на соломенной шляпке. Богемный образ дополняют крупные серьги-кольца и очки с темными линзами.
Зара признается, что головные уборы – ее слабость и предмет коллекционирования. «У меня их целая коллекция: соломенные, фетровые, эксцентричные, ковбойские, мужские и т.д.» – пишет певица под одним из постов.
Фолловеры отметили, что фешенебельный курорт звезде явно к лицу. «В Антибе Вы как местная, своя. Платье яркое, как пламя лето», «Шикарный костюм, особенно юбка», – пишут в комментариях.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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