Цыганская юбка и цветочный бра: певица Зара в ярком наряде поделилась фото из отпуска

Для отдыха в пляжном кафе звезда выбрала образ в стиле бохо на основе пышной цыганской юбки в пол и бра с крупным флористическим принтом. Цветочные мотивы рифмуются с подкладкой вместительной плетеной сумки и лентой на соломенной шляпке. Богемный образ дополняют крупные серьги-кольца и очки с темными линзами.