Цветная туника и шпильки: Наташа Королева продемонстрировала яркий образ, позируя у бассейна

Наташа Королева проводит время во Вьетнаме, делясь с фолловерами яркими снимками. На одном из последних 46-летняя певица позирует у бассейна в ярком аутфите, который заметно отличается от привычных образов с мини-юбками, кружевными велосипедками, блестящими платьями и неоном.