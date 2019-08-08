Цветная туника и шпильки: Наташа Королева продемонстрировала яркий образ, позируя у бассейна

Артистка выбрала платье-тунику с боковым разрезом и цветочным рисунком. Детали принта и ярко-красный градиент контрастируют с широкими брюками лазурно-голубого цвета. Буйство красок Королева поддержала эксцентричной обувью. На ней – туфли-лодочки в оттенке золотистый металлик, усыпанные кристаллами. «Ягодка» – написала певица под фото, ассоциируя свой образ с одноименной песней.
Фото: Instagram
Поклонники оценили неординарный стиль Королевой. «Хочу в 46 лет тоже быть такой!», «Звезда! Вам очень идет этот стиль!», «Сладкая ягодка, красивая женщина», – восторгаются фолловеры.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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