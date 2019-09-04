Цвет темной вишни и перья: Полина Диброва продемонстрировала монохромный вечерний образ

Для вечернего выхода Диброва подобрала брючный костюм в оттенке темной вишни. Элегантная двойка подчеркнула фигуру многодетной мамы: удлиненный жакет с поясом на талии, укороченные брюки со стрелками – всегда беспроигрышная тактика. Необычным акцентом образа стали манжеты из цветных перьев. Завершили образ замшевые лодочки в тон общему ансамблю.
Образ Полины Дибровой восхитил подписчиков. «Бордовый – ваш цвет», «Чудо как хороша: костюм, прическа, улыбка – упасть и не встать!», «Полина, вы – супер!» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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