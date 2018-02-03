48-летняя Дженнифер Лопес эффектно зажгла на недавнем шоу в Миннеаполисе. Было действительно жарко!

Поп-дива Дженнифер Лопес продолжает доказывать, что она невероятно горяча: на недавнем выступлении на шоу DirectTV Super Saturday Night певица представила новые костюмы, в которых будет выходить на сцену на ближайших концертах. И не подвела: наряды Джей Ло один другого необычнее и откровеннее!

Например, один из своих хитов звезда исполнила в обтягивающем леопардовом комбинезоне, накинув еще и длинную шубу. А через некоторое время Лопес появилась в очень сексуальном боди, почти ничего не прикрывавшем, и чулках в сетку.