Черное кружево: Надежда Сысоева появилась топлес на закрытом коктейле журнала GQ

Хрупкая блондинка с чувственными губами Надежда Сысоева знает все достоинства своей точеной фигуры и с удовольствием демонстрирует их в провокационных нарядах. Пока пользователи Сети подозревают актрису в анорексии, она все чаще делится откровенными снимками.

Так, на днях Надежда привлекла внимание на закрытом коктейле журнала GQ. На церемонии вручения премии «100 самых стильных» актриса появилась в черном платье с кружевным корсетом и длинной прямой юбкой с разрезом. Тонкое кружево не только подчеркнуло изящную фигуру звезды Comedy Woman, но и продемонстрировало отсутствие нижнего белья.