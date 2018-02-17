Черное кружево: Надежда Сысоева появилась топлес на закрытом коктейле журнала GQ
Хрупкая блондинка с чувственными губами Надежда Сысоева знает все достоинства своей точеной фигуры и с удовольствием демонстрирует их в провокационных нарядах. Пока пользователи Сети подозревают актрису в анорексии, она все чаще делится откровенными снимками.
Так, на днях Надежда привлекла внимание на закрытом коктейле журнала GQ. На церемонии вручения премии «100 самых стильных» актриса появилась в черном платье с кружевным корсетом и длинной прямой юбкой с разрезом. Тонкое кружево не только подчеркнуло изящную фигуру звезды Comedy Woman, но и продемонстрировало отсутствие нижнего белья.
Напомним, вечеринка «100 самых стильных мужчин» ежегодно проводится журналом GQ. В этом году статуэтки вручал «король отечественной эстрады» Филипп Киркоров. Победителями стали модель и манекенщик Артур Кульков, экс-футболист и телеведущий Евгений Савин, рэпер Баста (кстати, ставший «Человеком года — 2017»), музыканты Сергей Мазаев и Дмитрий Маликов, а также певец Эмин Агаларов.
Фото: Екатерина Ширинкина/Passion.ru, instagram