Чем удивит новый сезон Недели моды MBFW Russia
Новый сезон Недели моды пройдет в Музее Москвы с 20 по 24 апреля. В программе — прямые трансляции и показы в режиме реального времени, чему заскучавшая по офлайн-мероприятиям публика несказанно рада. Презентации пройдут не только в столице, но и в других городах — Санкт-Петербурге, Казани, Нижнем Новгороде, Сочи. Кроме того, к событию подключатся участники из Франции, Италии и Испании. Заскучать не получится: 50 дизайнеров покажут свои коллекции. Среди них — и новые имена, и завсегдатаи Недели моды — N. Legenda, Sergey Sysoev, Yana Besfamilnaya, Elena Souproun, Julia Dalakian и другие.
Фото: Пресс-служба
На виртуальной площадке зрителей тоже ждет сюрприз. Теперь, находясь у экрана, можно не только наблюдать за происходящим, но и участвовать. Платформа с элементами геймификации, материалами от дизайнеров и экспертов, интерактивы — все это поможет ощутить атмосферу мероприятия в полной мере.
Регистрация на digital-платформу MBFW Russia открыта и уже можно оставить заявку. Материалы появятся 20 апреля. Следить за новостями и прямыми трансляциями вместе с Passion.ru!
Фото: пресс-служба
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