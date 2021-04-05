Чем удивит новый сезон Недели моды MBFW Russia

На виртуальной площадке зрителей тоже ждет сюрприз. Теперь, находясь у экрана, можно не только наблюдать за происходящим, но и участвовать. Платформа с элементами геймификации, материалами от дизайнеров и экспертов, интерактивы — все это поможет ощутить атмосферу мероприятия в полной мере.

Регистрация на digital-платформу MBFW Russia открыта и уже можно оставить заявку. Материалы появятся 20 апреля. Следить за новостями и прямыми трансляциями вместе с Passion.ru!