Чехова в кожаной юбке-плиссе, Пегова в эффектном костюме и другие звезды на презентации новой коллекции High

Анфиса Чехова составила элегантный образ на основе плиссированной юбки из глянцевой кожи цвета хаки. Ее ведущая зарифмовала с белой рубашкой с акцентной вышивкой, подчеркнув линию талии поясом. Предпочтение коже отдала и Мария Погребняк, появившись на мероприятии в ярко-красных брюках и ботильонах в стиле милитари. Ирина Пегова предпочла классический брючный костюм, который скомбинировала с базовым топом телесного цвета. Ставку на консервативный черный цвет сделала Ольга Кабо, построив эффектный look вокруг платья миди со вставками из кружева и бархата.

Поклонницы бренда из числа селебрити оценили новую коллекцию High, которая полностью соответствует концепции марки – everyday couture (одежда «от кутюр на каждый день»). Здесь нашлось место классике и принципиально новым решениям, мотивам деконструктивизма и четким линиям – об этом и других секретах бренда гостям рассказал его директор Ян Гарлант.