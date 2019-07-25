Чалма и анималистичный принт: Елена Перминова продемонстрировала яркий пляжный образ

Модель придерживается здорового образа жизни и много тренируется даже в отпуске. На снимках Перминова демонстрирует подтянутое тело и бесконечно длинные ноги в слитном купальнике с леопардовым принтом. Анималистичные мотивы гармонично сочетаются с аксессуарами горчичного цвета – поясной сумкой из замши и остромодной чалмой в тон. Серьги в форме вееров и массивный золотой браслет добавили образу богемного шика.