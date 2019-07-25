Чалма и анималистичный принт: Елена Перминова продемонстрировала яркий пляжный образ

Модель придерживается здорового образа жизни и много тренируется даже в отпуске. На снимках Перминова демонстрирует подтянутое тело и бесконечно длинные ноги в слитном купальнике с леопардовым принтом. Анималистичные мотивы гармонично сочетаются с аксессуарами горчичного цвета – поясной сумкой из замши и остромодной чалмой в тон. Серьги в форме вееров и массивный золотой браслет добавили образу богемного шика.
Фото: Instagram
«Очень красиво обыграно аксессуарами! Не люблю леопард, но тут прям шик!», «Вы как повелительница песчаных бурь», «Как все стильно и гармонично» – пишут фолловеры, восхищаясь, что на фото – мать троих детей.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Instagram
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