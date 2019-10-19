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Бунтарские идеи, современное искусство и модели plus-size: как прошел пятый день Российской недели моды

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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ZA_ZA SS'20

Фото: Екатерина Ширинкина

Пятый день Российской Недели моды удивил контрастами: в своих коллекциях дизайнеры отражали самые смелые идеи, погружая гостей то в абстрактные формы, то в будуарную классику. 18 октября состоялись показы брендов ZA_ZA, Red September, Expats, Elena Souproun, Pirosmani и другие. Как это было — рассказывает Passion.ru!

Гиперобъем в коллекции ZA_ZA

Весенне-летняя коллекция ZA_ZA — тотальное господство гиперобъема, свободных силуэтов и причудливых форм. В ней образы total black разбавлены акцентными деталями — принтами из мультфильмов и аппликациями в виде частей человеческого тела. Шарфы, удлиненные блейзеры, пальто с гипертрофированными плечами дополнены губами с красной помадой, глазами и руками, которые будто обнимали моделей. В царство массивных силуэтов вписались нежные платья-макси с цветочными принтами и многочисленными оборками, а также классические формы — правда, на контрасте с необычным гримом в виде кроличьих носов.

Видео: Светлана Наконечная

Сложные темы на показе Red September

Дизайнер бренда Red September Ольга Васюкова пофантазировала на тему жизни без мировой Сети. В коллекции отражен целый ряд вопросов: от политических до личных. Модели вышли на подиум в масках зверей — зайцев, мышей, тигров, многие из которых по задумке были надеты вверх ногами. Коллекция вобрала в себя яркие цвета, сложный крой, расслабленные силуэты и причудливые формы, стирающие границы между женским и мужским гардеробом. Здесь — кожаные куртки с угловатыми плечами, пальто из вареного денима, джинсовые бюстье, «надувные» тренчи и куртки с объемными рукавами-буфами.

Видео: Светлана Наконечная

Будуарные мотивы и женственность в интерпретации Elena Souproun

Центральная тема коллекции Елена Супрун — любовь, и называется она не менее поэтично — «Любовное настроение». Каждая коллекция бренда — оммаж женской красоте в любом формате, поэтому среди участниц дефиле были и возрастные модели, и plus-size. Тонкая работа с благородным бархатом и струящимся шелком легли в основу ДНК бренда, и в весенне-летнем сезоне дизайнер предлагает облачиться в невесомые ткани с контрастным декором из кружева и вышивкой, подчеркнуть образ маленькими женскими хитростями — чулками в сетку, ажурным бельем и парой акцентов в виде мерцающих драгоценных камней.

Видео: Светлана Наконечная

Связь между мирами в коллекции Pirosmani

Бренд Pirosmani — слияние сразу нескольких направлений: моды, классического и современного искусства, музыки. И каждое из них находит свое отражение в одежде с ее деконструктивными и абстрактными формами, гипертрофированным объемом и асимметрией.

«Сознание всегда наполнено целыми мирами причудливых событий, форм и персонажей. Только художник пытается приоткрывать дверь между мирами и переносить образы из незримого мира в материальный. Они могут быть абстрактными, неловкими, угловатыми, но они есть — ключ».
— Женя Малыгина

В коллекции — гиперобъемные пиджаки и платья затейливых асимметричных форм, одежда, украшенная острыми металлическими пластинами. Главным в палитре цветов по традиции оказался черный, однако, место нашлось и электрическому синему, и насыщенному морковному, и яркому салатовому, и даже темной фуксии.

Видео: Светлана Наконечная

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Фото и видео: Екатерина Ширинкина, Светлана Наконечная

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