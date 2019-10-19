Бунтарские идеи, современное искусство и модели plus-size: как прошел пятый день Российской недели моды
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Фото: Екатерина Ширинкина
Гиперобъем в коллекции ZA_ZA
Весенне-летняя коллекция ZA_ZA — тотальное господство гиперобъема, свободных силуэтов и причудливых форм. В ней образы total black разбавлены акцентными деталями — принтами из мультфильмов и аппликациями в виде частей человеческого тела. Шарфы, удлиненные блейзеры, пальто с гипертрофированными плечами дополнены губами с красной помадой, глазами и руками, которые будто обнимали моделей. В царство массивных силуэтов вписались нежные платья-макси с цветочными принтами и многочисленными оборками, а также классические формы — правда, на контрасте с необычным гримом в виде кроличьих носов.
Сложные темы на показе Red September
Дизайнер бренда Red September Ольга Васюкова пофантазировала на тему жизни без мировой Сети. В коллекции отражен целый ряд вопросов: от политических до личных. Модели вышли на подиум в масках зверей — зайцев, мышей, тигров, многие из которых по задумке были надеты вверх ногами. Коллекция вобрала в себя яркие цвета, сложный крой, расслабленные силуэты и причудливые формы, стирающие границы между женским и мужским гардеробом. Здесь — кожаные куртки с угловатыми плечами, пальто из вареного денима, джинсовые бюстье, «надувные» тренчи и куртки с объемными рукавами-буфами.
Будуарные мотивы и женственность в интерпретации Elena Souproun
Центральная тема коллекции Елена Супрун — любовь, и называется она не менее поэтично — «Любовное настроение». Каждая коллекция бренда — оммаж женской красоте в любом формате, поэтому среди участниц дефиле были и возрастные модели, и plus-size. Тонкая работа с благородным бархатом и струящимся шелком легли в основу ДНК бренда, и в весенне-летнем сезоне дизайнер предлагает облачиться в невесомые ткани с контрастным декором из кружева и вышивкой, подчеркнуть образ маленькими женскими хитростями — чулками в сетку, ажурным бельем и парой акцентов в виде мерцающих драгоценных камней.
Связь между мирами в коллекции Pirosmani
Бренд Pirosmani — слияние сразу нескольких направлений: моды, классического и современного искусства, музыки. И каждое из них находит свое отражение в одежде с ее деконструктивными и абстрактными формами, гипертрофированным объемом и асимметрией.
«Сознание всегда наполнено целыми мирами причудливых событий, форм и персонажей. Только художник пытается приоткрывать дверь между мирами и переносить образы из незримого мира в материальный. Они могут быть абстрактными, неловкими, угловатыми, но они есть — ключ».
В коллекции — гиперобъемные пиджаки и платья затейливых асимметричных форм, одежда, украшенная острыми металлическими пластинами. Главным в палитре цветов по традиции оказался черный, однако, место нашлось и электрическому синему, и насыщенному морковному, и яркому салатовому, и даже темной фуксии.
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Фото и видео: Екатерина Ширинкина, Светлана Наконечная
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