Бунтарские идеи, современное искусство и модели plus-size: как прошел пятый день Российской недели моды

Сложные темы на показе Red September

Дизайнер бренда Red September Ольга Васюкова пофантазировала на тему жизни без мировой Сети. В коллекции отражен целый ряд вопросов: от политических до личных. Модели вышли на подиум в масках зверей — зайцев, мышей, тигров, многие из которых по задумке были надеты вверх ногами. Коллекция вобрала в себя яркие цвета, сложный крой, расслабленные силуэты и причудливые формы, стирающие границы между женским и мужским гардеробом. Здесь — кожаные куртки с угловатыми плечами, пальто из вареного денима, джинсовые бюстье, «надувные» тренчи и куртки с объемными рукавами-буфами.