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Будущие мамы-модели показали дизайнерские наряды в рамках социальной кампании

Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Татьяна Терешина с дочкой Арис на показе Julia Dalakian

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На прошедшей недавно Mercedes-Benz Fashion Week Russia был представлен проект «09.заРОЖДЕНИЕ моды».

В этом году в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia и при содействии Минздрава России была проведена социальная кампания «09.заРОЖДЕНИЕ моды», призванная показать, что ожидание ребенка — это радостное и очень важное время в жизни любой женщины, а также, что в этот период женщина может и хочет выглядеть стильно, современно и изящно.

Известные российские дизайнеры, в числе которых — Яся Миночкина, Оксана Федорова, Ольга Якубович и другие — создали идеальные силуэты для будущих мам. А беременные модели — в том числе, например, певица Татьяна Терешина, — продемонстрировали их на подиуме.

«Платье моего авторства исполнено таким образом, чтобы не скрыть беременность, а подчеркнуть это состояние женщины. Я хотела показать, что беременность — это прекрасно», — рассказала о своем участии в проекте Оксана Федорова, креативный директор бренда Ofera Fashion. Всего же в проекте приняли участие 12 дизайнеров, которые создали уникальные наряды для будущих мам.

Фото: пресс-служба

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