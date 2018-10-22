Будущие мамы-модели показали дизайнерские наряды в рамках социальной кампании

В этом году в рамках Mercedes-Benz Fashion Week Russia и при содействии Минздрава России была проведена социальная кампания «09.заРОЖДЕНИЕ моды», призванная показать, что ожидание ребенка — это радостное и очень важное время в жизни любой женщины, а также, что в этот период женщина может и хочет выглядеть стильно, современно и изящно.

Известные российские дизайнеры, в числе которых — Яся Миночкина, Оксана Федорова, Ольга Якубович и другие — создали идеальные силуэты для будущих мам. А беременные модели — в том числе, например, певица Татьяна Терешина, — продемонстрировали их на подиуме.