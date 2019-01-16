«Будто после бани»: Алла Пугачева пришла в церковь в странном тюрбане-«полотенце»

Напомним, Алла Пугачева дважды венчалась — с Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным. Причем телеведущий, ранее исповедовавший иудаизм, ради таинства даже принял православие. «Меня крестили в небольшой скромной церкви, — признался тогда Галкин в одном из интервью. — Решился на это осознанно. Если ты любишь человека — почему нет? Я долго шел к этому — и сам для себя это решил. Хорошо, когда в семье все одной веры».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram