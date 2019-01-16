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«Будто после бани»: Алла Пугачева пришла в церковь в странном тюрбане-«полотенце»

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Алла Пугачева

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На днях 69-летняя Примадонна решила посетить одну из московских церквей.

Не секрет, что Алла Борисовна Пугачева — верующая, поэтому многие работники Соборного храма святого благоверного Игоря Черниговского в подмосковном Переделкино и не удивились, недавно увидев певицу во время молитвы у алтаря. Впрочем, они и другие прихожане начали перешептываться по поводу очень странного головного убора звезды — не простого платка, а тюрбана, больше похожего на свернутое в трубочку полотенце.

«Странный тюрбан, ну да ладно это не главное», «Алла Борисовна молодец», «Очень модно повязан шарф, а свечи почти как у Богородицы Семистрельной — все к месту», «Смешной тюрбан», «Как сразу после бани», — мнения поклонников, как всегда, разошлись (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.).

Напомним, Алла Пугачева дважды венчалась — с Филиппом Киркоровым и Максимом Галкиным. Причем телеведущий, ранее исповедовавший иудаизм, ради таинства даже принял православие. «Меня крестили в небольшой скромной церкви, — признался тогда Галкин в одном из интервью. — Решился на это осознанно. Если ты любишь человека — почему нет? Я долго шел к этому — и сам для себя это решил. Хорошо, когда в семье все одной веры».

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Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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