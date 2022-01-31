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Будет жарко: Светлана Ходченкова примерила образ дерзкой героини триллера

3 февраля Светлана Ходченкова предстанет перед публикой сразу в двух новых ролях. Первую (и главную) она получила в фильме «Другое имя», который готовится к выходу в прокат. А вторая — роль кинопродюсера, в которой Светлана дебютировала в этом году. «Думаю, в подобном образе Светлану Ходченкову вы еще не видели!» — интригует режиссер Вета Гераськина.
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Ходченкова

Фото: Пресс-служба

Или видели? На постере актриса красуется вполне в своем репертуаре: элегантное платье без бретелей и хрупкая линия ключиц, увенчанная роскошной (и заоблачно дорогой) змеей Bvlgari. Римский ювелирно-часовой Дом не только предоставил трофеи из линейки высокого ювелирного искусства, но и поддержал независимый авторский фильм.

Режиссер характеризует картину как хладнокровный триллер с детективной составляющей — порочный и полный опасностей. Сюжет повествует о становлении женщины и раскрывает всю полноту человеческих чувств. Именно женщины стали главным вдохновением.

Я решила стать продюсером этого фильма, потому что не хотела, чтобы эта роль досталась другой актрисе. Я прониклась этим персонажем еще на этапе написания сценария и думаю, что никто не сможет прочувствовать его лучше меня.

Светлана Ходченкова

Фото: пресс-служба / Екатерина Ширинкина (Passion.ru)

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