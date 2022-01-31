Будет жарко: Светлана Ходченкова примерила образ дерзкой героини триллера

Или видели? На постере актриса красуется вполне в своем репертуаре: элегантное платье без бретелей и хрупкая линия ключиц, увенчанная роскошной (и заоблачно дорогой) змеей Bvlgari. Римский ювелирно-часовой Дом не только предоставил трофеи из линейки высокого ювелирного искусства, но и поддержал независимый авторский фильм.

Режиссер характеризует картину как хладнокровный триллер с детективной составляющей — порочный и полный опасностей. Сюжет повествует о становлении женщины и раскрывает всю полноту человеческих чувств. Именно женщины стали главным вдохновением.