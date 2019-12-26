Брюки с пайетками и помпоны цвета фуксии: Нетребко подобрала эпатажный образ для прогулки с сыном

Нетребко провела время вместе с сыном в парке развлечений. Для семейной прогулки звезда выбрала блестящие брюки-клеш светло-розового цвета и решила на этом не останавливаться. К яркой детали были добавлены еще две – короткая шуба из меха в оттенке флуоресцентной фуксии и белая вязаная шапка с крупными меховыми помпонами. Эпатажный образ дополнили варежки в тон шапке и миниатюрная сумка кросс-боди в духе этно.