Брюки-палаццо и лаконичный джемпер: Юлия Снигирь в минималистичном образе посетила кинопремьеру

Стилист подобрала для Снигирь комплект из черного джемпера полуприлегающего силуэта и строгих брюк-палаццо в оттенке мокрого асфальта, практически полностью закрывающих обувь. Аутфит в духе power dressing дополнила пара классических лодочек, крупные серьги и нюдовый макияж с акцентом на глаза и скулы.
Фолловеры обеспокоены худобой актрисы. «Ох, Юлия, прямо больно на вас смотреть. Настолько вы выглядите болезненно, даже анорексично. При этом фантастически красивы. Приходите уже в норму быстрее», «Когда женщина боится потерять мужчину – она вот так худеет», «Ваша внешность с течением времени как будто оттачивается, это здорово наблюдать» – пишут в комментариях.
Текст: Алиса Фридман
Фото: Instagram
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