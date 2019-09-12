Брюки-палаццо и лаконичный джемпер: Юлия Снигирь в минималистичном образе посетила кинопремьеру

Фолловеры обеспокоены худобой актрисы. «Ох, Юлия, прямо больно на вас смотреть. Настолько вы выглядите болезненно, даже анорексично. При этом фантастически красивы. Приходите уже в норму быстрее», «Когда женщина боится потерять мужчину – она вот так худеет», «Ваша внешность с течением времени как будто оттачивается, это здорово наблюдать» – пишут в комментариях.