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Брюки-палаццо и лаконичный джемпер: Юлия Снигирь в минималистичном образе посетила кинопремьеру

Юлия Снигирь предпочитает элегантность и лаконичные формы в своем гардеробе. На вечерней кинопремьере актриса появилась в минималистичном образе, сдержанная гамма которого подчеркнула стройную фигуру и бесконечно длинные ноги.

Стилист подобрала для Снигирь комплект из черного джемпера полуприлегающего силуэта и строгих брюк-палаццо в оттенке мокрого асфальта, практически полностью закрывающих обувь. Аутфит в духе power dressing дополнила пара классических лодочек, крупные серьги и нюдовый макияж с акцентом на глаза и скулы.

Фото: Instagram

Фолловеры обеспокоены худобой актрисы. «Ох, Юлия, прямо больно на вас смотреть. Настолько вы выглядите болезненно, даже анорексично. При этом фантастически красивы. Приходите уже в норму быстрее», «Когда женщина боится потерять мужчину – она вот так худеет», «Ваша внешность с течением времени как будто оттачивается, это здорово наблюдать» – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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