Брюки-клеш и цветочный принт: Ксения Собчак продемонстрировала стройные ноги в легком брючном костюме

На одном из последних снимков Собчак приняла весьма замысловатую позу. На ней – двойка из расклешенных брюк и свободного топа. В костюме есть все необходимое для отдыха на средиземноморском побережье: легкие ткани, актуальные в этом сезоне растительные мотивы, нежный молочный цвет с принтом в кофейных тонах. Образ дополнен соломенной шляпкой с бахромой и черными лодочками на шпильке – классическая деталь, которая органично вписалась в образ с богемным шиком.