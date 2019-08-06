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Брюки-клеш и цветочный принт: Ксения Собчак продемонстрировала стройные ноги в легком брючном костюме

Ксения Собчак продолжает делиться фото с отдыха на Сардинии, а вместе с тем –расслабленными аутфитами. 37-летняя ведущая умело добавляет в свой гардероб средиземноморские мотивы и элементы бохо, каждый раз получая максимально стильный результат.

На одном из последних снимков Собчак приняла весьма замысловатую позу. На ней – двойка из расклешенных брюк и свободного топа. В костюме есть все необходимое для отдыха на средиземноморском побережье: легкие ткани, актуальные в этом сезоне растительные мотивы, нежный молочный цвет с принтом в кофейных тонах. Образ дополнен соломенной шляпкой с бахромой и черными лодочками на шпильке – классическая деталь, которая органично вписалась в образ с богемным шиком.

Фото: Instagram

«Ловлю лето как могу» – пишет ведущая в своем профиле, позируя в слитном леопардовом купальнике с открытой спиной. И снова неизменная деталь средиземноморского шика – плетеная шляпка.

Фото: Instagram

Даже на отдыхе Ксения активной занимается йогой, и фолловеры отмечают отличную форму звезды. «Сочно!», «Хороша Ксения Анатольевна!», «Хорошая у вас фигура, Ксения!» – пишут в комментариях.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Instagram

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