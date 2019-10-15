Брюки «бойфренда» и золотистые ботильоны: Валерия рассказала, как экономит время на составлении образов
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Для съемочного дня Валерия выбрала образ в духе casual chic, совместив в нем консервативный черный, нейтральный беж и акцентные детали. На ней светлый джемпер, заправленный в свободные брюки высокой посадки. В тандем их объединил кожаный пояс с золотистой пряжкой. Капризы столичной погоды звезда встречает в классическом пальто насыщенного кофейного оттенка. В дополнение к нейтральной палитре — кожаный рюкзак песочного цвета. Однако главная роль в повседневном образе досталась обуви — элегантные ботильоны в оттенке золотистый металлик гармонично дополнили его.
Фолловеры активно интересовались, как Валерия находит время на шопинг в таком плотном графике. «Из нового в образе только ботильоны. А все комплекты, которые собираю, фотографирую и раскладываю по альбомам в телефоне, что очень экономит потом время сборов», — комментирует певица (орфография и стиль автора сохранены. — прим. ред.).
Фото: Instagram
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