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Брюки «бойфренда» и золотистые ботильоны: Валерия рассказала, как экономит время на составлении образов

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram

Валерия восхищает поклонников не только отличной формой, но и яркими аутфитами. 51-летняя певица признается, что не пользуется услугами стилистов, но собственные лайфхаки у нее все-таки есть.

Для съемочного дня Валерия выбрала образ в духе casual chic, совместив в нем консервативный черный, нейтральный беж и акцентные детали. На ней светлый джемпер, заправленный в свободные брюки высокой посадки. В тандем их объединил кожаный пояс с золотистой пряжкой. Капризы столичной погоды звезда встречает в классическом пальто насыщенного кофейного оттенка. В дополнение к нейтральной палитре — кожаный рюкзак песочного цвета. Однако главная роль в повседневном образе досталась обуви — элегантные ботильоны в оттенке золотистый металлик гармонично дополнили его.

Фолловеры активно интересовались, как Валерия находит время на шопинг в таком плотном графике. «Из нового в образе только ботильоны. А все комплекты, которые собираю, фотографирую и раскладываю по альбомам в телефоне, что очень экономит потом время сборов», — комментирует певица (орфография и стиль автора сохранены. — прим. ред.).

Фото: Instagram

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