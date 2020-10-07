Бритни Спирс обеспокоила фанатов фото в одних колготках: «Забыла надеть юбку?»

Спирс позирует в максимально открытом образе. На ней — дерзкий бра-топ с декором из полупрозрачного кружева и черные капроновые колготки с узорами. Дополняет монохромный look крупная брошь с кристаллами изумрудного цвета. В комментарии к снимку Бритни подчеркнула, что ранее теряла аксессуар и наконец-таки нашла. Кто-то из фолловеров указал ссылку на благотворительную организацию, которая оказывает помощь людям с заболеваниями психики. Любопытно, что их символ — зеленая брошь.