Бритни Спирс обеспокоила фанатов фото в одних колготках: «Забыла надеть юбку?»
Фото: Instagram @britneyspears
Спирс позирует в максимально открытом образе. На ней — дерзкий бра-топ с декором из полупрозрачного кружева и черные капроновые колготки с узорами. Дополняет монохромный look крупная брошь с кристаллами изумрудного цвета. В комментарии к снимку Бритни подчеркнула, что ранее теряла аксессуар и наконец-таки нашла. Кто-то из фолловеров указал ссылку на благотворительную организацию, которая оказывает помощь людям с заболеваниями психики. Любопытно, что их символ — зеленая брошь.
Фото: Instagram @britneyspears
Хейтеры не упустили возможности покритиковать артистку: «Пожалуйста, скажите Бритни, чтобы она перестала делать smokey eyes под глазами. Это добавляет возраст и выглядит так, будто она забыла смыть тушь перед сном», «Забыла надеть юбку?». Однако поклонники не давали Спирс в обиду: «Красивая и стройная», «Отличный наряд», «Ты прекрасна! Знай, что мы любим тебя!», «Выглядишь замечательно» — писали в комментариях.
Фото: Instagram @britneyspears
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