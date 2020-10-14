Бритни Спирс напугала фанатов «неприбранным» фото в неоновом топе

Фолловеры не на шутку взволнованы внешним видом Бритни. «Ты — икона! Но выглядеть надо соответствующе. Ты прекрасна, но твои волосы и мейкап оставляют желать лучшего», «Бритни, пожалуйста, займись собой!», «Она явно не в порядке», «Мне больно видеть ее такой»,«Кто заставляет тебя фотографироваться дома?», «Я один вижу эти синяки?», «Дорогая, тебе нужна расческа» — пишут в комментариях. Компенсировать колкости хейтеров теплыми словами взялись поклонники: «Прекрасно выглядишь», «Вы критикуете ее, а ее пресс покруче, чем у вас всех вместе взятых», «Королева!», «Красный тебе к лицу», «Хочется обнять ее».