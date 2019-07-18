Британская школьница впечатлила одноклассников, придя на выпускной бал в свадебном платье

Платье молочно-белого цвета совместило фактурные ткани и летящий шифон. «Привет» из 1998 года — нежные драпировки на рукавах, миниатюрные пуговицы, асимметричный низ. Винтажный look девушка дополнила ярким клатчем цвета фуксии, босоножками в тон и макияжем с акцентом на губы. Образ получился романтичным, а главное — без лишних затрат. Одноклассники и учителя даже не поверили, что платье на самом деле свадебное. «Я не вижу смысла покупать новое платье на один раз» — объясняет свой выбор Грейс.
Фото: Facebook
Наряд школьницы стал настоящим сюрпризом для её матери. Накануне торжества дочь сообщила ей, что уже нашла платье для бала, но какое — женщина увидела только на мероприятии.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Facebook
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