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Британская школьница впечатлила одноклассников, придя на выпускной бал в свадебном платье

Британка Грейс Джейес нашла верный способ сэкономить на наряде для выпускного бала. 18-летняя школьница пришла на торжество в винтажном платье, в котором 20 лет назад вышла замуж её мама.

Платье молочно-белого цвета совместило фактурные ткани и летящий шифон. «Привет» из 1998 года — нежные драпировки на рукавах, миниатюрные пуговицы, асимметричный низ. Винтажный look девушка дополнила ярким клатчем цвета фуксии, босоножками в тон и макияжем с акцентом на губы. Образ получился романтичным, а главное — без лишних затрат. Одноклассники и учителя даже не поверили, что платье на самом деле свадебное. «Я не вижу смысла покупать новое платье на один раз» — объясняет свой выбор Грейс.

Фото: Facebook

Наряд школьницы стал настоящим сюрпризом для её матери. Накануне торжества дочь сообщила ей, что уже нашла платье для бала, но какое — женщина увидела только на мероприятии.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Facebook

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