Британская школьница впечатлила одноклассников, придя на выпускной бал в свадебном платье

Платье молочно-белого цвета совместило фактурные ткани и летящий шифон. «Привет» из 1998 года — нежные драпировки на рукавах, миниатюрные пуговицы, асимметричный низ. Винтажный look девушка дополнила ярким клатчем цвета фуксии, босоножками в тон и макияжем с акцентом на губы. Образ получился романтичным, а главное — без лишних затрат. Одноклассники и учителя даже не поверили, что платье на самом деле свадебное. «Я не вижу смысла покупать новое платье на один раз» — объясняет свой выбор Грейс.