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Брежнева в латексном тренче и на шпильках блеснула в модной съемке

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Вера Брежнева

Фото: Instagram

Вера Брежнева поделилась результатами съемки, в которой успела принять участие до самоизоляции. 38-летняя певица блеснула в сразу нескольких дерзких образах и собрала сотни комплиментов.

Главными модными героями аутфитов звезды стали тренчи. Здесь нашлось место и классическому белому, и кожаному в оттенке капучино, и даже эффектному латексному в духе Тринити из «Матрицы». К ним присоединились кожаные брюки-клеш, базовые водолазки, телесный боди с эффектом «второй кожи» и головокружительные шпильки. «Сколько всего я успела сделать до карантина — сама радуюсь!!!» — прокомментировала публикацию Вера.

Фото: Instagram

Фолловеры не жалели восхищенных комплиментов. «Как всегда идеальная, богиня Вера», «Очень красиво, ну просто шик», «Вера, вы как всегда потрясающе выглядите во всех образах», «Шикарная съемка! Шикарная Вера и авто огонь», «Вера, прекрасны по традиции» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram

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