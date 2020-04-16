Брежнева в латексном тренче и на шпильках блеснула в модной съемке
я выбрал вместо рекламы.
Фото: Instagram
Главными модными героями аутфитов звезды стали тренчи. Здесь нашлось место и классическому белому, и кожаному в оттенке капучино, и даже эффектному латексному в духе Тринити из «Матрицы». К ним присоединились кожаные брюки-клеш, базовые водолазки, телесный боди с эффектом «второй кожи» и головокружительные шпильки. «Сколько всего я успела сделать до карантина — сама радуюсь!!!» — прокомментировала публикацию Вера.
Фолловеры не жалели восхищенных комплиментов. «Как всегда идеальная, богиня Вера», «Очень красиво, ну просто шик», «Вера, вы как всегда потрясающе выглядите во всех образах», «Шикарная съемка! Шикарная Вера и авто огонь», «Вера, прекрасны по традиции» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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