Брежнева в латексном тренче и на шпильках блеснула в модной съемке

Главными модными героями аутфитов звезды стали тренчи. Здесь нашлось место и классическому белому, и кожаному в оттенке капучино, и даже эффектному латексному в духе Тринити из «Матрицы». К ним присоединились кожаные брюки-клеш, базовые водолазки, телесный боди с эффектом «второй кожи» и головокружительные шпильки. «Сколько всего я успела сделать до карантина — сама радуюсь!!!» — прокомментировала публикацию Вера.