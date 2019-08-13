Брендовое платье-рубашка и модные мюли: Собчак подверглась критике в Сети за дорогой наряд

В тексте поста были указаны модные бренды, которые составили look Ксении. Это вызвало поток критики в адрес Собчак. «Если бы не перечислила марки, то приняла бы за вещи из сельпо», «Господи, как же мы живем-то без всех этих брендов, которые придают уверенности?!», «Я видела девушек, которые одевались в секонд-хенде и выглядели, как иконы стиля. Многие не разбираются в брендах, да и зачем тратить много денег, если можно иметь то же самое за дешево?», – пишут в комментариях.