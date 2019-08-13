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Брендовое платье-рубашка и модные мюли: Собчак подверглась критике в Сети за дорогой наряд

Ксения Собчкак поделилась публикацией, в которой призналась, что уверенности ей придают брендовые вещи. Новый аутфит 37-летней ведущей и политика вызвал острую критику в комментариях.

Ксения выбрала расслабленный летний образ на основе длинного платья-рубашки Jil Sander небесно-голубого оттенка. Свободный наряд отлично рифмуется с эффектными белыми мюлями от Barbara Bui и темными очками-вайфарерами Etro. «Цель вижу – препятствий не замечаю!», – добавила под фото Собчак.

Фото: Instagram

В тексте поста были указаны модные бренды, которые составили look Ксении. Это вызвало поток критики в адрес Собчак. «Если бы не перечислила марки, то приняла бы за вещи из сельпо», «Господи, как же мы живем-то без всех этих брендов, которые придают уверенности?!», «Я видела девушек, которые одевались в секонд-хенде и выглядели, как иконы стиля. Многие не разбираются в брендах, да и зачем тратить много денег, если можно иметь то же самое за дешево?», – пишут в комментариях.

Текст: Алиса Фридман

Фото: Instagram

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