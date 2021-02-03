Босс выдает подчиненным премии аксессуарами за тысячи долларов

42-летняя Хэир владеем собственным брендом, который полюбился Хлои Кардашьян. В Австралии она также известна своей роскошной коллекцией сумок. Суммарная стоимость ее аксессуаров, по данным Daily Mail, составляет более полумиллиона долларов (около 38 миллионов рублей, — прим. ред.).

Женщина рассказала, что обожает тех, кто работает на нее, и благодарит их дорогими сюрпризами. Подарки в ее компании обычное явление, особенно дизайнерские туфли и сумки. «Это важно знать, что мой персонал счастлив работать со мной и что каждый чувствует себя ценным». Эбби подарила своему ассистенту роскошный ужин в Лос-Анджелесе, потому однажды та призналась ей, что у нее никогда не было счастливого праздника. «Пока она работает на меня, я хочу восполнить эти пробелы в ее прошлом», — комментирует босс.