«Босоножки и яркие блузки в Большом даже приветствуются!»: Екатерина Андреева ответила на критику своего образа «не по дресс-коду»

В минувшие выходные Екатерина Андреева и ее подруга Светлана Королева отправились в Большой театр на оперу «Путешествие в Реймс». Телеведущая подробно описала свои впечатления в микроблоге и опубликовала фото. При этом фолловеры обратили гораздо больше внимания на образ, выбранный знаменитостью, чем на подпись к снимку. Например, многие отметили, что Екатерина якобы оделась «не по дресс-коду» — в летние вещи: легкую блузку с принтом, джинсы и босоножки с большими бантами.

«А почему с голыми ногами в Большом? Это допустимо?» — поинтересовалась одна из интернет-пользовательниц. «И даже приветствуется», — ответила ей Андреева, которая, кстати, довольно часто вступает в диалог со своими подписчиками.