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«Босоножки и яркие блузки в Большом даже приветствуются!»: Екатерина Андреева ответила на критику своего образа «не по дресс-коду»

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я выбрал вместо рекламы.
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Светлана Королева и Екатерина Андреева

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57-летняя телеведущая посетила оперу в главном московском театре.

В минувшие выходные Екатерина Андреева и ее подруга Светлана Королева отправились в Большой театр на оперу «Путешествие в Реймс». Телеведущая подробно описала свои впечатления в микроблоге и опубликовала фото. При этом фолловеры обратили гораздо больше внимания на образ, выбранный знаменитостью, чем на подпись к снимку. Например, многие отметили, что Екатерина якобы оделась «не по дресс-коду» — в летние вещи: легкую блузку с принтом, джинсы и босоножки с большими бантами.

«А почему с голыми ногами в Большом? Это допустимо?» — поинтересовалась одна из интернет-пользовательниц. «И даже приветствуется», — ответила ей Андреева, которая, кстати, довольно часто вступает в диалог со своими подписчиками.

Некоторые комментаторы также почему-то посчитали поход Екатерины и ее подруги в Большой театр расточительностью. «Вы прекрасны, слова нет, но далеко не каждый может себе позволить Большой театр, вы в курсе, что для простого человека это просто дорого — разделение, знаете-ли», — написала поклонница звезды (орфография и пунктуация авторов здесь и далее сохранены, — прим. ред.). «А к чему эти сравнения? У меня вот нет яхты, как у Элтона Джона и что? К тому же, билет в Большой на сайте стоит 1500 рублей. Это на балкон. Кто работает — может купить», — резко ответила Андреева.

Текст: Мария Мельникова

Фото и видео: Instagram

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