«Бонус за похудение»: 33-летняя Мария Кожевникова призналась, что покупает себе одежду для подростков

Актриса и многодетная мама Мария Кожевникова может похвастаться исключительной стройностью — такой, что ей впору вещи из детских отделов модных магазинов. Об этом Мария рассказала интернет-пользователям сама, сделав селфи из примерочной.

«Зашла мать в детский магазин... и мерила вещи на 14 летних) а чего? Зачем все тоже самое покупать только в 2 раза дороже! Должен же быть бонус за похудение на 30 кг!!!! Берем?!» — шутливо призналась Кожевникова (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).