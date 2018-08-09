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«Бонус за похудение»: 33-летняя Мария Кожевникова призналась, что покупает себе одежду для подростков

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Серый слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Мария Кожевникова

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Мария Кожевникова заявила, что иногда примеряет на себя и покупает одежду из детских отделов магазинов.

Актриса и многодетная мама Мария Кожевникова может похвастаться исключительной стройностью — такой, что ей впору вещи из детских отделов модных магазинов. Об этом Мария рассказала интернет-пользователям сама, сделав селфи из примерочной.

«Зашла мать в детский магазин... и мерила вещи на 14 летних) а чего? Зачем все тоже самое покупать только в 2 раза дороже! Должен же быть бонус за похудение на 30 кг!!!! Берем?!» — шутливо призналась Кожевникова (орфография и пунктуация авторов сохранены, — прим. ред.).

Напомним, что во время третьей беременности звезда действительно сильно поправилась, но в короткие сроки ей удалось вернуть идеальную фигуру благодаря регулярным тренировкам и правильному питанию.

Фото и видео: Instagram

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