Бондарчук в образе подружки рокера отметилась на закрытой вечеринке

В номере — все атрибуты идеального девичника: золотые наручники, ошейники, кожаные аксессуары для «плохих» девочек, а для «хороших» — заветные розовые коробочки с черными атласными лентами. На темную сторону перешла Светлана Бондарчук, которая щеголяла в брутальном платье из кожи цвета антрацита. Анжелика Тиманина и Ясмина Муратович показали, как обыграть белоснежные блузки с помощью дерзкого кружева, а Илона Столье устроила фотосессию на кровати, вооружившись набором для исполнения потаенных желаний.

Накануне вечеринки гостьям было предложено подумать, как гармонично вписать бельевые детали в образы для коктейля. Ведь идея коллекции — в ее функциональности, комфорте и способности подстраиваться даже под самый энергичный ритм жизни.