Бондарчук в мужском костюме, Подольская в васильковом платье и русская сказка на показе Alena Akhmadullina

Коллекция Alena Akhmadullina весна-лето — 2020 цитирует русский стиль, обращаясь к образу Царевны Лебеди. Одним из главных мотивов коллекции стал принтованный платок, который дизайнер показала в разных вариациях — и как часть платьев в формате casual chic, свободных рубашек и меховых изделий, и как самостоятельный элемент. Ассоциативный ряд с образом сказочной Царевны продолжают фактурные изображения лебедей, бахрома, мерцающие пайетки и обилие жемчужно-белого цвета.

Среди трендовых деталей оказались остромодные рукава буфы с гипертрофированным объемом, statement-украшения и микросумки. Ключевой прием, использованный во всех моделях коллекции, — сочетание текстур. Шелковый твил, гладкий шифон, крепдешин и шерсть демонстрируют безупречную сочетаемость с мехом и аксессуарами из кожи.