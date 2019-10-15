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Бондарчук в мужском костюме, Подольская в васильковом платье и русская сказка на показе Alena Akhmadullina

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Бондарчук

Фото: Анна Темерина

14 октября в ГМИИ им. А. С. Пушкина состоялся показ Alena Akhmadullina. Весенне-летняя коллекция бренда стала отправной точкой московского модного марафона, первый день которого запомнился яркими образами — как моделей, так и звездных гостей.

Светлана Бондарчук для мероприятия выбрала свободный брючный костюм с широкими брюками и пиджаком по типу мужского, Эвелина Хромченко также сделала акцент на вещах «бойфренда», надев кожаную косуху oversize. Мария Кожевникова и Надежда Оболенцева предпочли остромодные анималистические мотивы, а Наталья Подольская построила образ вокруг цвета, появившись в элегантном платье миди насыщенного василькового оттенка.

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Alena Akhmadullina весна-лето 2020

Фото: Светлана Наконечная

Коллекция Alena Akhmadullina весна-лето — 2020 цитирует русский стиль, обращаясь к образу Царевны Лебеди. Одним из главных мотивов коллекции стал принтованный платок, который дизайнер показала в разных вариациях — и как часть платьев в формате casual chic, свободных рубашек и меховых изделий, и как самостоятельный элемент. Ассоциативный ряд с образом сказочной Царевны продолжают фактурные изображения лебедей, бахрома, мерцающие пайетки и обилие жемчужно-белого цвета.

Среди трендовых деталей оказались остромодные рукава буфы с гипертрофированным объемом, statement-украшения и микросумки. Ключевой прием, использованный во всех моделях коллекции, — сочетание текстур. Шелковый твил, гладкий шифон, крепдешин и шерсть демонстрируют безупречную сочетаемость с мехом и аксессуарами из кожи.

Следите за главными событиями Российской недели моды в Москве вместе с Passion.ru!

Фото: Светлана Наконечная, Анна Темерина

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