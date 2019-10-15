Бондарчук в мужском костюме, Подольская в васильковом платье и русская сказка на показе Alena Akhmadullina
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я выбрал вместо рекламы.
Фото: Анна Темерина
Светлана Бондарчук для мероприятия выбрала свободный брючный костюм с широкими брюками и пиджаком по типу мужского, Эвелина Хромченко также сделала акцент на вещах «бойфренда», надев кожаную косуху oversize. Мария Кожевникова и Надежда Оболенцева предпочли остромодные анималистические мотивы, а Наталья Подольская построила образ вокруг цвета, появившись в элегантном платье миди насыщенного василькового оттенка.
Фото: Светлана Наконечная
Коллекция Alena Akhmadullina весна-лето — 2020 цитирует русский стиль, обращаясь к образу Царевны Лебеди. Одним из главных мотивов коллекции стал принтованный платок, который дизайнер показала в разных вариациях — и как часть платьев в формате casual chic, свободных рубашек и меховых изделий, и как самостоятельный элемент. Ассоциативный ряд с образом сказочной Царевны продолжают фактурные изображения лебедей, бахрома, мерцающие пайетки и обилие жемчужно-белого цвета.
Среди трендовых деталей оказались остромодные рукава буфы с гипертрофированным объемом, statement-украшения и микросумки. Ключевой прием, использованный во всех моделях коллекции, — сочетание текстур. Шелковый твил, гладкий шифон, крепдешин и шерсть демонстрируют безупречную сочетаемость с мехом и аксессуарами из кожи.
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Фото: Светлана Наконечная, Анна Темерина
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