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Бондарчук в «цветочном» платье, Утяшева с оголенной спиной и другие звезды на вечере бренда Alexander Terekhov

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
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Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
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Светлана Бондарчук

Фото: Пресс-служба

13 декабря состоялся клиентский день бренда Alexander Terekhov. Примерить вечерние платья и подобрать идеальные образы для предстоящих праздников пришли и звездные поклонницы творчества дизайнера, в числе которых – Светлана Бондарчук, Ляйсан Утяшева, Ингеборга Дапкунайте, Аглая Тарасова и многие другие.

Светлана Бондарчук сыграла на контрастах и одержала модную победу: классическое сочетание черного и белого с вкраплениями красного – всегда верная тактика. На мероприятии звезда появилась в легком белом платье с акцентным флористическим принтом, к которому подобрала лаконичное пальто и лодочки на шпильке. Ставку на элегантность сделала и Ляйсан Утяшева, выбрав черное платье-макси с открытой спиной. Ингеборга Дапкунайте скомбинировала несколько оттенков бежевого в образе с юбкой карамельного цвета и джемпере, а Юлианна Караулова предпочла сиять как можно ярче в серебристом платье-мини.

Дизайнер бренда Александр Терехов и владелица группы компаний «РусМода» Оксана Лавреньтева встречали гостей и помогали подобрать самые стильные образы. За праздничную атмосферу отвечал диджей Марк Щедрин, заряжавший публику зажигательными сетами.

Фото: пресс-служба

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