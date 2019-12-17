Бондарчук в «цветочном» платье, Утяшева с оголенной спиной и другие звезды на вечере бренда Alexander Terekhov

Светлана Бондарчук сыграла на контрастах и одержала модную победу: классическое сочетание черного и белого с вкраплениями красного – всегда верная тактика. На мероприятии звезда появилась в легком белом платье с акцентным флористическим принтом, к которому подобрала лаконичное пальто и лодочки на шпильке. Ставку на элегантность сделала и Ляйсан Утяшева, выбрав черное платье-макси с открытой спиной. Ингеборга Дапкунайте скомбинировала несколько оттенков бежевого в образе с юбкой карамельного цвета и джемпере, а Юлианна Караулова предпочла сиять как можно ярче в серебристом платье-мини.

Дизайнер бренда Александр Терехов и владелица группы компаний «РусМода» Оксана Лавреньтева встречали гостей и помогали подобрать самые стильные образы. За праздничную атмосферу отвечал диджей Марк Щедрин, заряжавший публику зажигательными сетами.