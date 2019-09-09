«Образцовый размер»: 155-килограммовая модель Тесс Холлидей стала звездой показа Chromat в Нью-Йорке

Одной из главных героинь показа стала Тесс Холлидей, 34-летняя plus-size-модель и активистка. Девушка вышла на подиум в белом платье-макси полуприлегающего силуэта и надписями Sample Size («образцовый размер»). «Рада стать частью семьи Chromat. Я впервые приняла участие в шоу одного из ведущих дизайнеров Нью-Йоркской недели моды и считаю, что это отличный опыт» – комментирует Тесс.
Бекка МакКарен-Тран, дизайнер бренда, вдохновилась подводными тренировками астронавтов НАСА, поэтому упор был сделан на футуристические формы, электрический синий цвет и нестандартный дизайн. Каждый показ Chromat объединяет моделей разных возрастов, комплекций, рас. Коллекции пронзает свобода во всех ее проявлениях, в частности, от шаблонов, навязываемых обществом.
Текст: Полина Гераскина
Фото: Vogue. com
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