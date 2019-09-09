«Образцовый размер»: 155-килограммовая модель Тесс Холлидей стала звездой показа Chromat в Нью-Йорке

Бекка МакКарен-Тран, дизайнер бренда, вдохновилась подводными тренировками астронавтов НАСА, поэтому упор был сделан на футуристические формы, электрический синий цвет и нестандартный дизайн. Каждый показ Chromat объединяет моделей разных возрастов, комплекций, рас. Коллекции пронзает свобода во всех ее проявлениях, в частности, от шаблонов, навязываемых обществом.

Текст: Полина Гераскина

Фото: Vogue. com

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