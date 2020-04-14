Бочкарева в жакете и без бра подразнила поклонников роскошными формами

Звезда сериала «Счастливы вместе» позирует в строгом костюме кофейного цвета, построенном вокруг классических брюк и прямого свободного блейзера в оксфордскую полоску. Интригующе расстегнутый блейзер, надетый на голое тело, подчеркнул пышные формы актрисы. Аутфит дополнили черные туфли на каблуке и высокой платформе.