Бочкарева в жакете и без бра подразнила поклонников роскошными формами
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я выбрал вместо рекламы.
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Фото: Instagram
Наталья Бочкарева подразнила поклонников эффектными фото. 39-летняя актриса похвасталась роскошными формами и получила десятки комплиментов.
Звезда сериала «Счастливы вместе» позирует в строгом костюме кофейного цвета, построенном вокруг классических брюк и прямого свободного блейзера в оксфордскую полоску. Интригующе расстегнутый блейзер, надетый на голое тело, подчеркнул пышные формы актрисы. Аутфит дополнили черные туфли на каблуке и высокой платформе.
Фото: Instagram
Поклонники не жалели комплиментов. «Шикарная!», «Вот она красоточка», «Вы очень красивая женщина, мечта!», «Женщина-бомба», «Просто богиня!», «Вы как огромный магнит тяните своим таким красивым видом», «Вау, одни эмоции!», «Наташа, ты просто сногсшибательна!» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram
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