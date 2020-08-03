Бочкарева в платье с дерзким разрезом vs Такшина в образе дивы из 40-х: кому гороховый принт идет больше
Фото: Instagram @natalia_bochkareva_official
Юлия Такшина, исполнившая роль Виктории Клочковой в «Не родись красивой», поделилась эффектным черно-белым фото. В одной из свежих съемок 40-летняя актриса примерила look в духе 1940-х годов, выстроенный вокруг элегантного платья в горошек. Нежный образ формируют детали: V-вырез, объемный рукав Джульетты, акцентный пояс с круглой пряжкой на талии. Кадр пришелся фолловерам по душе, судя по восторженным комплиментам. «Очень молодо и элегантно!», «Очень красивая, потрясающая!», «Красочный образ», «Вы очаровательная и красивая» — пишут в комментариях.
Наталья Бочкарева, перевоплотившаяся в Дашу Букину в сериале «Счастливы вместе», соединила в своем образе романтику и спортшик. Актриса, 25 июля отметившая свой 40-летний юбилей, блеснула золотистым загаром и стройными ногами в платье длины мидакси со смелым разрезом. Летнего настроения придал цвет синий «электрик» и миниатюрный белый горошек на его фоне. Замиксован наряд с белыми кроссовками и изящной сумкой-пошетом на цепочке.
Чья вариация на тему классического горохового принта вам нравится больше?
Фото: Instagram @uliatakshina / @natalia_bochkareva_official
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