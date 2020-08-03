Бочкарева в платье с дерзким разрезом vs Такшина в образе дивы из 40-х: кому гороховый принт идет больше

Юлия Такшина, исполнившая роль Виктории Клочковой в «Не родись красивой», поделилась эффектным черно-белым фото. В одной из свежих съемок 40-летняя актриса примерила look в духе 1940-х годов, выстроенный вокруг элегантного платья в горошек. Нежный образ формируют детали: V-вырез, объемный рукав Джульетты, акцентный пояс с круглой пряжкой на талии. Кадр пришелся фолловерам по душе, судя по восторженным комплиментам. «Очень молодо и элегантно!», «Очень красивая, потрясающая!», «Красочный образ», «Вы очаровательная и красивая» — пишут в комментариях.