Бочкарева примерила образ соблазнительной островитянки и собрала комплименты: «Бронзовая бестия»

Актриса позирует на фоне скалистого пейзажа одного из московских карьеров. Образ выстроен вокруг нежных кремовых оттенков и бронзовых акцентов — в мейкапе и на коже. Фигура звезды роскошно подчеркнута атласным платьем с дерзким декольте, открытыми плечами и объемными рукавами с воланами. Стилистику образа поддерживает растительный принт, бахрома и перекрещивающиеся завязки на шее. Дополнили наряд акцентные украшения — массивное колье из жемчуга и серьги-шандельеры. К лицу Наталье и стильная прическа с эффектным высоким хвостом.