Бочкарева примерила образ соблазнительной островитянки и собрала комплименты: «Бронзовая бестия»
Фото: Instagram @natalia_bochkareva_official
Актриса позирует на фоне скалистого пейзажа одного из московских карьеров. Образ выстроен вокруг нежных кремовых оттенков и бронзовых акцентов — в мейкапе и на коже. Фигура звезды роскошно подчеркнута атласным платьем с дерзким декольте, открытыми плечами и объемными рукавами с воланами. Стилистику образа поддерживает растительный принт, бахрома и перекрещивающиеся завязки на шее. Дополнили наряд акцентные украшения — массивное колье из жемчуга и серьги-шандельеры. К лицу Наталье и стильная прическа с эффектным высоким хвостом.
Фанаты не жалели комплиментов, восхищенно отзываясь о новом образе любимой актрисы. «Нет женщины более горячей», «Бронзовая бестия», «Наталья, вы просто чудо!», «Вы очень красивая!», «Вау, насколько же это прекрасно!», «Образ — бомба», «Шикарная! Невероятная!», «Нет слов…» — пишут в комментариях.
Фото: Instagram @natalia_bochkareva_official
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