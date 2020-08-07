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Бочкарева примерила образ соблазнительной островитянки и собрала комплименты: «Бронзовая бестия»

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Наталья Бочкарева

Фото: Instagram @natalia_bochkareva_official

Вернувшись в столицу с отдыха в Сочи, Наталья Бочкарева продолжает хвастаться золотистым загаром и радовать поклонников эффектными фото. В одной из новых съемок звезда сериала «Счастливы вместе», недавно отметившая свой 40-летний юбилей, примерила образ соблазнительной островитянки и собрала десятки восторженных комплиментов.

Актриса позирует на фоне скалистого пейзажа одного из московских карьеров. Образ выстроен вокруг нежных кремовых оттенков и бронзовых акцентов — в мейкапе и на коже. Фигура звезды роскошно подчеркнута атласным платьем с дерзким декольте, открытыми плечами и объемными рукавами с воланами. Стилистику образа поддерживает растительный принт, бахрома и перекрещивающиеся завязки на шее. Дополнили наряд акцентные украшения — массивное колье из жемчуга и серьги-шандельеры. К лицу Наталье и стильная прическа с эффектным высоким хвостом.

Наталья Бочкарева / Instagram @natalia_bochkareva_official / Фото: Алена Иордан

Фанаты не жалели комплиментов, восхищенно отзываясь о новом образе любимой актрисы. «Нет женщины более горячей», «Бронзовая бестия», «Наталья, вы просто чудо!», «Вы очень красивая!», «Вау, насколько же это прекрасно!», «Образ — бомба», «Шикарная! Невероятная!», «Нет слов…» — пишут в комментариях.

Фото: Instagram @natalia_bochkareva_official

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