Блузка с леопардовым принтом и желтые брюки: Валерия восхитила Сеть образом в ретро-стиле

Но нашлись и те, кому ретро-лук певицы не понравился: «Неудачные брюки.... изуродовали фигуру», «Честно сказать, брюки подвели, или неудачный ракурс, все портит», «Вам очень не идёт такой фасон брюк. Бедер нет», «Эти брюки не для такой фигуры», «Да, с брюками что то не то, очень высокие».

А вам нравится этот образ Валерии?