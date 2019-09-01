passion.ru
passion.ru
Модная одежда
Модные тенденции
Вечерний гардероб
Модные аксессуары
Модные сумки
Модная обувь
+7 рубрик
Красота
Волосы
Окрашивание волос
Праздничные прически
Прическа своими руками
Модные стрижки и прически
+13 рубрик
Гороскопы
Гороскоп на неделю
Гороскоп на месяц
Гороскоп любви на месяц
Гороскоп любви на неделю
Магия
+8 рубрик
Дети
Календарь беременности
Подготовка к беременности
Игры для детей
Болезни и беременность
Питание при беременности
+15 рубрик
Рецепты
Рецепт блинов
Салаты
Рецепт дня с фото
Напитки и коктейли
Выпечка
+17 рубрик
Психология
В ладу с собой
Исполнение желаний
Личностный рост
По душам
Как повысить самооценку
+23 рубрики
Здоровье женщины
Женское здоровье
Менструация
Молочница
Цистит
Климакс
+15 рубрик
Интерьер
Домашние животные
Интерьер
Стиль дома
Декорирование
Праздничный декор
+12 рубрик
Как похудеть
Модные диеты
Фитнес и упражнения
Худеем правильно
Ошибки худеющих
Процедуры для похудения
+5 рубрик
Новости сегодня
Новости о питании
Новости здоровья
Новости о знаменитостях
Новости красоты
Новости моды
+4 рубрики
Работа
Рецепт успеха
Ваша карьера
Психология успеха
Работа в офисе
Образование
+3 рубрики
Знаменитости
Великие люди
Частная жизнь звёзд
Интервью
Энциклопедия звёзд
Отдых и досуг
Обои для рабочего стола
Путешествия
Автомобили
Праздники
Рукоделие
+1 рубрика
Тесты
Диеты и фитнес
Дом и хобби
Здоровье
Карьера и деньги
Красота и стиль
+4 рубрики

Блузка с леопардовым принтом и желтые брюки: Валерия восхитила Сеть образом в ретро-стиле

Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Слайд, который
я выбрал вместо рекламы.
😑
Arrows-left
Arrows-right
Reload
1 / 11

Валерия

Фото: Instagram Валерии

В Сети обсуждают стильный лук известной певицы.

У 51-летней Валерии очень насыщенная жизнь. «С корабля на бал в прямом смысле слова.🤣 Только прилетели из Нижневартовска, после трех часов сна приехали в Лужники на концерт для участников фестиваля скандинавской ходьбы проекта "Московское долголетие". Кстати, был установлен новый мировой рекорд : самый массовый марафон по скандинавской ходьбе», — рассказала певица в блоге, опубликовал фото образа в винтажном стиле. Желтые брюки-клеш с высокой посадкой и блузку с леопардовым принтом артистка дополнила бежевыми замшевыми лодочками и кремовой сумкой на длинной цепочке.

Валерия едет на концерт в Лужники

«Очень идут брюки, да и все, что вы носите, достойно восхищения», «Вау!!! Какой образ 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 стильно! Красиво!!!!!», «Брюки-клеш опять в моде,цвет шикарный, прекрасно сочетается с блузкой с модным леопардовым принтом», «А мне нравится наряд. Чем то 70-ые прошлого века напоминает», «Отличные брюки , все со вкусом и тонкостью», «Восхитительный клеш», «Валерия, всё очень красиво! Цвет, фасон... 👍», «Девчонки из АВВА тихо курят в сторонке! Наша Валерия самая стильная!», «Икона стиля», — восхищаются фолловеры Валерии.

Но нашлись и те, кому ретро-лук певицы не понравился: «Неудачные брюки.... изуродовали фигуру», «Честно сказать, брюки подвели, или неудачный ракурс, все портит», «Вам очень не идёт такой фасон брюк. Бедер нет», «Эти брюки не для такой фигуры», «Да, с брюками что то не то, очень высокие».

А вам нравится этот образ Валерии?

(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)

Текст: Наталья Емельянова

Фото и видео: Instagram

Подписывайтесь на страницы passion.ru в ВКонтакте, Одноклассниках, Facebook и Instagram!