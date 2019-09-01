Блузка с леопардовым принтом и желтые брюки: Валерия восхитила Сеть образом в ретро-стиле

У 51-летней Валерии очень насыщенная жизнь. «С корабля на бал в прямом смысле слова.🤣 Только прилетели из Нижневартовска, после трех часов сна приехали в Лужники на концерт для участников фестиваля скандинавской ходьбы проекта "Московское долголетие". Кстати, был установлен новый мировой рекорд : самый массовый марафон по скандинавской ходьбе», — рассказала певица в блоге, опубликовал фото образа в винтажном стиле. Желтые брюки-клеш с высокой посадкой и блузку с леопардовым принтом артистка дополнила бежевыми замшевыми лодочками и кремовой сумкой на длинной цепочке.
«Очень идут брюки, да и все, что вы носите, достойно восхищения», «Вау!!! Какой образ 🔥🔥🔥🔥🔥🔥 стильно! Красиво!!!!!», «Брюки-клеш опять в моде,цвет шикарный, прекрасно сочетается с блузкой с модным леопардовым принтом», «А мне нравится наряд. Чем то 70-ые прошлого века напоминает», «Отличные брюки , все со вкусом и тонкостью», «Восхитительный клеш», «Валерия, всё очень красиво! Цвет, фасон... 👍», «Девчонки из АВВА тихо курят в сторонке! Наша Валерия самая стильная!», «Икона стиля», — восхищаются фолловеры Валерии.
Но нашлись и те, кому ретро-лук певицы не понравился: «Неудачные брюки.... изуродовали фигуру», «Честно сказать, брюки подвели, или неудачный ракурс, все портит», «Вам очень не идёт такой фасон брюк. Бедер нет», «Эти брюки не для такой фигуры», «Да, с брюками что то не то, очень высокие».
А вам нравится этот образ Валерии?
(Орфография и стиль авторов сохранены. — прим.ред.)
Текст: Наталья Емельянова
Фото и видео: Instagram
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